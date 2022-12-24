Инвестиции в АПК в Псковской области выросли втрое за пять лет

11:32, 25 декабря 2022, ПАИ

Инвестиции в агропромышленный комплекс Псковской области выросли втрое за последние пять лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Развитие агропромышленного комплекса остаётся одним из ключевых направлений экономики Псковской области. За последние 5 лет объём инвестиций в АПК увеличился в 3 раза и составил 30 млрд рублей», – написал глава региона.

Он также рассказал, что идёт масштабное строительство мясокомбината в Великолукском районе. В следующем году планируется ввести его в эксплуатацию. Проект многолетний, совокупный объём инвестиций составит более 30 млрд рублей.

«Правительство Псковской области оказывает инвесторам полную поддержку и компенсирует часть затрат на реконструкцию ферм, закупку техники», – заключил губернатор.