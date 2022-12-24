Курс доллара снижается по отношению к другим мировым валютам

08:04, 26 декабря 2022, ПАИ

Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник утром.

По состоянию на 7:37 курс евро к доллару растёт до 1,0628 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0614 доллара, курс доллара к иене опускается до 132,56 иены с 132,79 иены, курс фунта стерлингов к доллару увеличивался до 1,2070 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2058 доллара.

Объем торгов в понедельник снижен, поскольку фондовые биржи США, Европы и некоторых стран Азии закрыты в связи с рождественскими праздниками, пишет агентство «Прайм».

Таким образом, доллар начинает последнюю неделю текущего года снижением, притом что по итогам прошлой недели евро подорожал к доллару на 0,3 %, а иена – сразу на 2,9 %. Курс фунта стерлингов к американской валюте при этом снизился на 0,7 %.