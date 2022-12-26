Расписание автобусов изменится в Пскове в праздничные дни

13:19, 26 декабря 2022, ПАИ

Расписание городских автобусов изменится в Пскове в праздничные дни, с 31 декабря по 10 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Так, 31 декабря автобусы № 1, 2, 3, 4, 6, 8а, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 30 будут курсировать по расписанию выходного для с сокращенным временем выполнения последних рейсов от конечных пунктов.

1 января общественный транспорт по этим маршрутам будет ездить по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов).

С 2 по 8 января движение автобусов будет осуществляться по расписанию выходного дня, а 9 января — по расписанию рабочего дня.

Ознакомиться с подробным расписанием можно по ссылке.