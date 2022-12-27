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Экономика

РСХБ предлагает решение для повышения эффективности рыбных хозяйств

Россельхозбанк предлагает новое решение для увеличения эффективности рыбоводческих предприятий. РСХБ совместно с компанией «Агроинтеллект» открывают доступ к системе управления и аналитики рыбными хозяйствами Fishfarm на платформе для предприятий агропромышленного комплекса «Своё Фермерство», сообщили в пресс-службе банка. 

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Пользователям платформы «Своё Фермерство» от Россельхозбанка стал доступен новый сервис для рыбоводов Fishfarm. Это система управления и аналитики для прудовых и садковых рыбных хозяйств. Использование этого решения способствует сокращению затрат, экономии времени и увеличению прибыли на предприятии.

Основным преимуществом сервиса Fishfarm является анализ аномалий и причин отклонения в производственном процессе, а также прогнозирование точек роста предприятия. Решение позволяет контролировать работу персонала и повышать эффективность сотрудников. Функционал сервиса Fishfarm также достаточно обширен и включает в себя:

  • автоматизацию исследований (предоставляет возможность оперативного получения данных и обеспечения сокращения временных затрат за счёт повышения эффективности исследований);
  • анализ факторов, влияющих на прирост, а также его прогнозирование;
  • расчёт снижения затрат на кормление;
  • анализ заболеваний и их сезонности;
  • эффективность выращивания;
  • прогнозирование и исключение факторов замора рыбы.

«Fishfarm - это коробочный сервис для рыбоводческих хозяйств, который помогает оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность бизнеса. Это не первое решение для рыбоводов, внедрённое на нашей платформе Своё Фермерство, что дает возможность нашим пользователям получать всестороннюю аналитику их производств. РСХБ непрерывно находится в поиске актуальных агротехнологических сервисов и работает как с начинающими стартапами, так и с уже зрелыми поставщиками агротехнических решений, помогая им создавать коробочный продукт и тиражируя его на широкую аудиторию. Мы выбираем только сервисы, имеющие практическую пользу, и в этом году их число уже превысило 50», - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 11 000 поставщиков и производителей и размещено почти два миллиона товаров в нескольких десятках категорий. Сервисами платформы пользуются более 1,8 млн пользователей. 

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