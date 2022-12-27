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Экономика

Василий Осипов назвал самые важные направления в дорожном строительстве региона

Бывший заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в интервью Псковскому агентству информации заявил, что в регионе уже отремонтировано пять автомобильных мостов. В сфере дорожного строительства отремонтируют порядка 280 километров дорог.

«Самые знаковые из них — это улица Кузбасской Дивизии в Пскове, дорога на Изборск, Печоры, дорога Псков – Гдов – Сланцы. Кроме того, пять мостов уже отремонтировано», — добавил Василий Осипов.

Известно, что в 2013 году на ремонт псковских дорог область потратит более 12 млрд рублей.

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