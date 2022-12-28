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Экономика

Завод «Титан-Полимер» запустят в Псковской области до конца года

Завод «Титан-Полимер» запустят в Псковской области до конца года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева.

«Долгожданный запуск завода «Титан-Полимер». Он ожидается на последней неделе декабря. Завод готов, он сейчас находится в промышленной эксплуатации, пусконаладке, поэтому мы ожидаем долгожданный запуск якорного резидента «Титан-Полимер» у нас на территории особой экономической зоны «Моглино», - сказала Нинель Салагаева.

Напомним, 19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку завода «Титан-Полимер», чтобы оценить реализацию первого этапа инвестпроекта, а также обсудить планы по строительству второй очереди.

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