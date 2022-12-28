Трёх псковских пенсионеров обманули мошенники за один день

10:48, 28 декабря 2022, ПАИ

В Пскове трое пенсионеров поддались на уловки мошенников и передали прибывшим к ним курьерам свои сбережения на общую сумму 250 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 декабря трем жителям Пскова 87, 83 и 78 лет позвонили неизвестные и сообщили пожилым людям, что их родственники могут быть привлечены к уголовной ответственности за ДТП. Горожанам предложили решить возникшие проблемы с помощью денег, что они и сделали.

Позже потерпевшие обратились за помощью в полицию. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.