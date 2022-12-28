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Экономика

Новые параметры областного бюджета 2023 года поддержал профильный комитет

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовал принять закон о бюджете области на предстоящий трёхлетний период в трёх чтениях – единогласное решение профильный комитет принял на заседании в преддверии заключительной сессии года, в его состав входят депутаты «Единой России» и КПРФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению расходных параметров, председатель комитета Александр Братчиков доложил коллегам о результатах работы согласительной комиссии, обозначив основные вопросы. Это выполнение наказов избирателей прошлых лет, организация продажи лекарств через сеть фельдшерско-акушерских пунктов, выделение дополнительных средств муниципалитетам, обеспечение жильём детей-сирот, необходимость дополнительного финансирования льготного лекарственного обеспечения.

«К сожалению, в связи с ограниченностью средств областного бюджета нельзя решить все проблемы одномоментно. Вопрос по жилью для детей-сирот находится на постоянном контроле у правительства и Собрания. Итогом работы согласительной комиссии стало выделение на эти цели дополнительно 70 млн рублей. Расходы на лекарственное обеспечение решено увеличить на 250 млн рублей», - озвучил Александр Братчиков ряд поправок, вошедших в подготовленную ко второму чтению таблицу. 

Председатель комитета проинформировал депутатов, что согласительная комиссия приняла решение о необходимости пересмотра основных параметров областного бюджета, утверждённых областным Собранием на ноябрьской сессии в первом чтении. Это связано с поступлением дополнительных федеральных средств.

Слово для более подробного доклада по поправкам ко второму чтению Александр Братчиков предоставил вице-губернатору, председателю правительственного комитета по финансам Татьяне Бариновой.

«Работа проведена колоссальная, и результаты достаточно положительные – увеличение бюджета следующего года составит 6 млрд 375 млн рублей», - дала оценку главному финансовому документу региона Татьяна Баринова.

Говоря о пакете поправок, финансист акцентировала внимание на повышении заработной платы бюджетникам – на эти цели дополнительно зарезервировано 1,4 млрд рублей, на индексацию социальных выплат в бюджете предусмотрено 195 млн рублей, 55 млн рублей выделяется на строительство быстровозводимых зданий постов станций скорой медицинской помощи. Помимо роста расходов вице-губернатор назвала «цифры со снижением» и пояснила причину.

Уменьшение расходов по статье «национальная экономика» в проекте бюджета составляет 600 млн рублей – по словам финансиста, ещё не все федеральные средства доведены до региона. Снижение на миллиард в расходах госпрограммы по образованию объясняется завершением начатых в этом году капитальных ремонтов школ. Изменение цифр финансирования в социальной политике произошло из-за  передачи полномочий по выплате детских пособий в Социальный фонд.

«Основные цифры по расходам остаются на уровне текущего года», – озвучила общий вывод по расходной части бюджета области Татьяна Баринова.

Отдельно финансист прокомментировала размер государственного долга области. По словам вице-губернатора, регион в 2022 году не берёт коммерческих кредитов, а кредиты прошлых лет полностью заменены на бюджетные. Счётная палата и прокуратура не высказали замечаний к проекту документа.

Александр Братчиков напомнил коллегам о необходимости вернуться на сессии к первому чтению бюджета, рассмотреть законопроект во втором чтении с учётом таблицы поправок, а затем в окончательном третьем чтении. Члены бюджетного комитета, представляющие фракции «Единой России» и КПРФ, единогласно проголосовали в поддержку бюджета области.

На заседании также получили одобрение проект бюджета территориального ФОМС, законопроект об индексации социальных выплат на 5,5% и принятые месяц назад в первом чтении изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области», которые увеличивают финансовые показатели местных бюджетов.

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