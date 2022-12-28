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Происшествия

Печерянка получила условный срок за неизгладимые раны

Жительница Печорского района получила условный срок за нанесение порезов лица горлышком бутылки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Печорского района.

Установлено, что происшествие случилось в ноябре 2021 года. Находясь ночью в бане в деревне Бельско нетрезвая 20-летняя печерянка в ходе ссоры взяла в правую руку стеклянную бутылку, разбила ее о край стола и нанесла потерпевшему не менее одного удара заостренным горлышком. В итоге он получил раны левой височной области и левого височно-челюстного сустава.

Согласно заключению эксперта, рубцы на лице мужчины с течением времени не исчезнут - они являются неизгладимыми.

С учетом позиции прокурора подсудимая была признана виновной в совершении двух преступенлий. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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