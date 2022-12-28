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Происшествия

Пропавших детей разыскивают в Псковской области

Пропавших жителей Санкт-Петербруга - девушку и двоих детей - разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

По имеющимся данным, домой не вернулись 25-летняя Дарья Вахрамеева, восьмилетний Роман Петров и двухлетний Тимофей Вахрамеев. 22 декабря они ушли в неизвестном направлении. Предполагается, что они могут находиться в Псковской области.

Девушка была одета в черное пальто, черный спортивный костюм и черные кроссовки. Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, зелёный цвет глаз, тёмно-русые волосы. 

Роман Петров был одет в черную куртку, серую кофту, черные штаны, черную шапку и бежевый шарф. По приметам рост 145 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы светло-русые.

Двухлетний мальчик был в желтом комбинезоне, черных ботинках, бежевой шапке и коричневом шарфе. Рост 115 см, телосложение нормальное, глаза голубые, а волосы светло-русые.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении петербуржцев, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев в розыске.

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