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Экономика

Россельхозбанк запустил платформу «Всё Своё» для жителей села

Фото: Россельхозбанк

В рамках цифровой экосистемы Россельхозбанка запущена платформа «Всё Своё» . Она включает в себя полезные информационные сервисы, учитывающие интересы и потребности жителей села, владельцев загородных домов, дачных участков и личных подсобных хозяйств, а также управляющих СНТ и ТСЖ, сообщили в пресс-службе банка.

Главными компонентами платформы являются маркетплейс товаров и доска объявлений. С их помощью жители села смогут купить или продать товары для садоводства и огородничества, сельхозинвентарь, а также продукцию, созданную собственными руками. На момент запуска на маркетплейсе насчитывается более 6 тыс. товаров. Здесь же можно будет найти услуги по благоустройству и ремонту дач, домов или участков, садовым и полевым работам.

«Для жителей городов создается огромное количество цифровых услуг, платформ и экосистем. Жителям же села многие из них недоступны или неактуальны, так как не учитывают специфику их интересов. Запуская платформу «Всё Своё», мы устраняем этот разрыв. Это важно, потому что цифровые сервисы повышают качество жизни, помогают решать бытовые вопросы, оптимизировать затраты и открывают новые возможности. Так что «Всё Своё» логично дополняет экосистему Своё, которую мы успешно развиваем уже более двух лет», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

На платформе «Всё Своё» также будет аккумулироваться полезная информация для жителей села и садоводов: календарь садово-полевых работ, новости и тематические статьи, прогноз погоды. В числе авторов статей будут высококвалифицированные специалисты в сфере сельского хозяйства, агротехнологий, опытные садоводы. На платформе можно будет не только прочитать общие рекомендации, но и получить советы и консультации с учетом специфики конкретного региона.

Еще одно направление платформы – финансовые сервисы. В этой категории пользователям доступно оформление кредитных и дебетовых карт, в дальнейшем – ипотечных и других видов кредитов. Также здесь можно будет приобрести страховые продукты и получить персональные предложения от банка и его партнеров.

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