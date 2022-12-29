Более 900 млн направят на строительство водовода в Борисовичах

12:35, 29 декабря 2022, ПАИ

Успехи в части развития ЖКХ в регионе отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«В 2023 году в Пскове, Великолукском и Островском районах запланирован ввод трех многоквартирных домов для расселения более 14,5 тысяч квадратных метров аварийной площади. На эти цели предусмотрено 246,5 миллионов», - рассказал глава региона.

Также, по его словам, за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита на 943 миллиона рублей начнется строительство кольцевого магистрального водовода протяженностью 18 километров. «Он обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в микрорайоне Борисовичи и участки вблизи Пскова, которые выделяются многодетным семьям», - пояснил Михаил Ведерников.

Помимо этого, почти 207 миллионов рублей направят на рекультивацию Псковской городской свалки, оборудование контейнерных площадок в Печорах и строительство экотехнопарка. «Напомню, что экотехнопарк будет построен в Палкинском районе. Он обеспечит сортировку 100 % отходов с отбором не менее 50 % на переработку», - добавил Михаил Ведерников.

Предварительная стоимость данного объекта составляет почти четыре миллиарда рублей. Из них порядка трёх миллиардов рассчитывается в следующем году получить в виде федеральной субсидии. При этом проект реализуется в тесном взаимодействии с «Российским экологическим оператором», что дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам, отметил глава региона.

Также в Пскове в следующем году будет завершено строительство пяти девятиквартирных жилых домов для детей-сирот. На эти цели заложили 81 миллион рублей.

Кроме того, в 2023 году стартует масштабный проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Печорах. Это благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц на сумму 70 миллионов рублей.

«В рамках подпрограммы «Стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ» предусмотрено 370 миллионов рублей. Они будут направлены на строительство станции умягчения воды в Пскове, пять котельных в Куньинском районе и реконструкцию очистных сооружений в Пушгорах», - сообщил Михаил Ведерников.

Он также заметил, что в 2023 году будут достроены два объекта текущего года – это станции водоподготовки «Псковкирпич» и станция биохимической очистки воды в Великих Луках. «Сроки сдачи пришлось пересмотреть из-за роста цен и некорректной ПСД», - объяснил глава региона.

Одновременно с этим начинается перезагрузка работы в сфере коммунальных предприятий: «В начале февраля 2023 года мы проведем стратегическую сессию по этой теме, разработаем критерии оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий. Те, кто будет выполнять все мероприятия, направленные на повышение эффективности, будут получать дополнительную помощь. Также будем смотреть на качество работы с долгами и наличие инвестиционной программы».