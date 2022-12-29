Псковские предприятия успешно восстанавливаются после вспышки АЧС — губернатор

13:42, 29 декабря 2022, ПАИ

Об успешном восстановлении предприятий сельского хозяйства после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.

«В части сельского хозяйства наши предприятия успешно восстанавливаются после АЧС», — отметил он.

Так, животноводческое хозяйство «Идаванг» уже провело реконструкцию и восстановилось до поголовья 35 тысяч единиц. Кроме этого, «ПсковАгроИнвест» завершает капремонт и открывается в начале следующего года. Работы проведены с новыми, более высокими требованиями биологической безопасности, подчеркнул глава региона.