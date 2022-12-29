Создание технопарка «Агрополис» в Великих Луках завершат в 2023 году

13:24, 29 декабря 2022, ПАИ

Реализацию проекта создания и развития промышленного технопарка «Агрополис» в Великих Луках завершат в рамках реализации нацпроекта в следующем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, на эти цели из федерального бюджета привлечено 425,7 миллиона рублей. «Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных», — добавил глава региона.

Вместе с этим в рамках проекта планируется обеспечить льготный доступ субъектам МСП к производственным площадям и оборудованию коллективного пользования, создать не менее 89 рабочих мест и привлечь 240 миллионов рублей внебюджетных инвестиций.

«Кроме этого, в рамках нацпроекта Псковской области будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей на обеспечение деятельности региональной гарантийной организации», — отметил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что в Великих Луках динамично развивается технопарк «Электрополис», который попал в фокус внимания «Сколково». «На 30 % увеличено финансирование проекта акселерации субъектов МСП (до 70 миллионов рублей)», — заметил глава региона.