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Развлечения

В правительстве Псковской области открылась новогодняя выставка

Фотографии кроликов и котов. Фото Telegram

На втором этаже здания правительства Псковской области новая выставка, рассказал в Telegram-канале глава Псковской области Михаил Ведерников. Экспозиция связана с новогодне-сказочной тематикой и домашними питомцами.

«Идеей украсить холл второго этажа послужили сказки Александра Сергеевича Пушкина. Сказочный город, который отсылает нас к волшебным сказкам про царя Салтана, украсил стены. А так как символ наступающего года кролик/кот, то предложили сотрудникам поделиться фотографиями своих домашних питомцев. Так появилась фотовыставка котов и кроликов», - поделился Михаил Ведерников.

Экспозиция получилась интерактивной – фотографии всех питомцев не поместились на стену, поэтому часть фото стали вешать и на стоящие рядом ёлки.

Центром выставки стала новогодняя ёлка, украшенная шарами и гирляндами. Рядом на экране транслируются сказки для создания новогоднего настроения.

В фойе, как и в прошлом году, будут вручать подарки детям в преддверии Нового года. Некоторые сотрудники прячут под эту елочку подарки для своих малышей, даря им яркие впечатления.

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