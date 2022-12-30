Сотрудники псковского «Экопрома» спасли щенка

13:24, 30 декабря 2022, ПАИ

Найденного под горой мусора щенка спасли сотрудники компании «Экопром». Его нашли водитель Александр Расторгуев и оператор Артем Андреев, которые оказывают услуги по вывозу ТКО на территории Порховского района. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда тебе дают рейс, никто не говорит, какие сложности тебя там будут ждать: перегруженный контейнер, который не поднять, или такая гора мусора сверху, что в начале ее нужно перекидать вручную, разбитая дорога или заблокированный подъезд к площадке. Можно застрять в сугробе и вытаскивать машину несколько часов на морозе, а в гололед можно легко съехать с обочины, потому что под тяжелым весом машина не тормозит, а скользит, особенно если горка», - рассказал Артем Андреев.

По словам Александра Растогуева, чтобы успеть на работу к семи утра, ему приходится вставать в пять: «Нужно пройти медкомиссию и осмотр транспорта. Затем выезд на маршрут. За день проезжаешь 130-150 км. В маршрутном листе больше 50 площадок, на которых может быть и один или пять неподъемных контейнеров. Каждый нужно вытащить и подкатить к машине, за смену это примерно около 150-170 мусорных баков. Иногда приходится откапывать из снега или разгребать наваленные горы мусора вокруг него. Если случаются непредвиденные ситуации, то график сбивается, домой можно вернуться за полночь. А в пять утра снова вставать».

Артем Андреев и Александр Расторгуев трудятся в «Мехуборке» с 2019 года. «Работа нравится, хотя за это время повидали всякое. Но то, что они увидели 10 октября, даже самого хладнокровного человека повергнет в ужас», — говорится в сообщении.

О событиях этого дня рассказал водитель компании: «В середине рабочего дня приехали на площадку в Порхов, на улицу Псковскую, 7. На тот момент объездили уже порядка 15 площадок, услышали звук, прислушались: кто-то скулит, стали разрывать наваленные горы крупногабаритного мусора и нашли заваленного щенка, которого избили и выкинули на помойку. Подошли к щенку, увидели, что имеет повреждения, перебиты лапки и кости торчат наружу, попытались взять — стал кусаться, посадили в мешок и отвезли в приют «Добрый».

Уже в порховском приюте щенка принял сотрудник . «Ребята были очень взволнованы, протянули мешок, а там щенок, похожий на кавказца. Когда убирали мусор, нашли животное, над которым поиздевались», — обратил внимание работник приюта «Добрый» Юрий.

По его словам, щенок лежал на одной лапе и не вставал. Зоозащитник отвез его в медучреждение, чтобы сделать рентген. В итоге оказалось, что у щенка сломаны две лапы и повреждена грудная клетка. «Если бы не сотрудники «Мехуборки», щенок умер бы в мучениях от полученных травм и от голода – передвигаться он уже не мог. Невозможно представить то количество боли, которое он перенес», — сказал зоозащитник.

«После лечения собака нашла хозяев в Санкт-Петербурге и обрела вторую жизнь благодаря нашим героям – Артему и Александру!» — добавили в компании.