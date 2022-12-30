Мужчина избил прохожего на мосту в Великих Луках

14:44, 30 декабря 2022, ПАИ

Уголовное дело по факту нанесения побоев мужчине в Великих луках направила в суд транспортная прокуратура Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

По версии дознания, в июне 2022 года в ночное время мужчина переходил железнодорожный мост станции Великие Луки и беспричинно нанёс прохожему удары по голове.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 35 города Великие Луки.