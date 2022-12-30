Игра «Кремлёвский квиз» пройдёт 7 января в Пскове
7 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится настоящая интеллектуальная схватка – «Кремлёвский квиз», сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.
В ходе игры вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждет игроков в рождественский вечер 7 января. Добавьте интеллектуальной изюминки в свои новогодние праздники.
Место встречи: информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4).
Стоимость: 400 рублей с человека. Доступна оплата по «Пушкинской карте».
Купить билет онлайн можно по этой ссылке.
Запись и справки по телефону +78112724574.
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