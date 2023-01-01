Украинский беспилотник сбили на подлёте к Воронежу ночью
О сбитом ночью близ областного центра разведывательном беспилотнике сообщили власти Воронежской области. По их данным, он был запущен с территории Украины.
«Сегодня ночью на подлёте к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», — сообщается в Telegram-канале правительства области, передаёт РИА Новости.
Власти отмечают, что пострадавших и разрушений на земле нет, ситуация под контролем.
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