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Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится 4 января в Приказной палате Пскова

Концерт в Приказной палате Пскова. Афиша. Фото Telegram

В Приказной палате Пскова пройдёт инструментальный концерт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Уже завтра, 4 января, в Приказной палате состоится инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп», где вы услышите произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомитесь с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами.

Концерт состоится в 19:00. 

Доступна оплата «Пушкинской картой».

Запись и справки — по телефону (+7 8112) 72-45-74.

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