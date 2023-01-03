Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится 4 января в Приказной палате Пскова
В Приказной палате Пскова пройдёт инструментальный концерт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Уже завтра, 4 января, в Приказной палате состоится инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп», где вы услышите произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомитесь с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами.
Концерт состоится в 19:00.
Доступна оплата «Пушкинской картой».
Запись и справки — по телефону (+7 8112) 72-45-74.
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03 января 2023
Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится 4 января в Приказной палате Пскова