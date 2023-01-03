Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится 4 января в Приказной палате Пскова

20:08, 03 января 2023, ПАИ

В Приказной палате Пскова пройдёт инструментальный концерт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Уже завтра, 4 января, в Приказной палате состоится инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп», где вы услышите произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомитесь с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами.

Концерт состоится в 19:00.

Доступна оплата «Пушкинской картой».

Запись и справки — по телефону (+7 8112) 72-45-74.