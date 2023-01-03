Гдовичей приглашают на «Рождественские встречи»

19:08, 03 января 2023, ПАИ

В Гдове на «Рождественские встречи» приглашают всех желающих.

Опубликована программа мероприятия, которое пройдёт 14 января. Районная газета «Гдовская заря» отмечает, что концертная программа «Рождественские встречи» проводится в центре досуга и культуры Гдова.

В 12:00 — выставка конкурсных работ: «Рождественский пряник», «Рождественский ангел», «Рождественская звезда».

В 13:00 — концертная программа «Рожественские встречи».

В 14:20 — награждение участников конкурсов.

В 14:30 — антракт. Игровая программа.

В 15:00 — продолжение концерта «Рождественские встречи».

В 16:20 — раздача рождественских подарков. Отъезд участников фестиваля в дер. Ветвеник.

В 17:00 — Великая вечерня.

В 18:00 — солдатская каша и чаепитие.

В программе рождественские игры и гулянья, в 19:00 — фейерверк.

Народное гулянье, трапеза и фейерверк проводятся на соборной и красной площадях церковно-приходской школы в деревне Ветвеник.