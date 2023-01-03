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Гдовичей приглашают на «Рождественские встречи»

Рождественский фестиваль в Гдове в 2020 году. Фото: скрин видео

В Гдове на «Рождественские встречи» приглашают всех желающих.

Опубликована программа мероприятия, которое пройдёт 14 января. Районная газета «Гдовская заря» отмечает, что концертная программа «Рождественские встречи» проводится в центре досуга и культуры Гдова.

В 12:00 — выставка конкурсных работ: «Рождественский пряник», «Рождественский ангел», «Рождественская звезда».
В 13:00 — концертная программа «Рожественские встречи».
В 14:20 — награждение участников конкурсов.
В 14:30 — антракт. Игровая программа.
В 15:00 — продолжение концерта «Рождественские встречи».
В 16:20 — раздача рождественских подарков. Отъезд участников фестиваля в дер. Ветвеник.
В 17:00 — Великая вечерня.
В 18:00 — солдатская каша и чаепитие.

В программе рождественские игры и гулянья, в 19:00 — фейерверк.

Народное гулянье, трапеза и фейерверк проводятся на соборной и красной площадях церковно-приходской школы в деревне Ветвеник.

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