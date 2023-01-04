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Происшествия

Шесть человек госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

В Псковском районе на 21-м километре трассы А-212 произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Soul и Peugeot 3008, после чего Kia Soul вылетел в кювет. 

Фото с места происшествия

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырёх пострадавших из автомобиля Kia и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. Также из автомобиля Peugeot извлечены и госпитализированы 57-летний водитель и пассажир – 24-летняя девушка. 

Фото с места происшествия

Все участники ДТП госпитализированы в медучреждение.  

Фото с места происшествия

По предварительным данным, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

Фото с места происшествия

На месте работают бригады скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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