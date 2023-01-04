Шесть человек госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

04:09, 04 января 2023, ПАИ

В Псковском районе на 21-м километре трассы А-212 произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Soul и Peugeot 3008, после чего Kia Soul вылетел в кювет.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырёх пострадавших из автомобиля Kia и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. Также из автомобиля Peugeot извлечены и госпитализированы 57-летний водитель и пассажир – 24-летняя девушка.

Все участники ДТП госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают бригады скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.