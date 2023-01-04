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В Великих Луках разыскивают Владимира Лавренова

Разыскивается в Великих Луках Владимир Лавренов. Фото поисковый отряд СЛЕД

В Великих Луках разыскивается Лавренов Владимир Николаевич, 20.06.1964 года рождения (58 лет). Мужчина ушел из дома 23 декабря 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «След» города Великие Луки.

Мужчина был одет в рыже-синюю куртку (как на фото), красную клетчатую рубашку и синие джинсы.
Приметы: рост 182 см, глаза серые, волосы русые с сединой.

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