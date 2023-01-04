Замороженные российские финансы Эстония хочет передать Украине

22:15, 04 января 2023, ПАИ

Таллин планирует самостоятельна выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees («Постимеэс») заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ТАСС.

Министр обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет 17 млрд евро, но процесс их использования в пользу Киева вперёд не продвигается, несмотря на то что страны – члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.

«Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнём создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги», — отметил глава МИД.