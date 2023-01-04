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Экономика

Замороженные российские финансы Эстония хочет передать Украине

Таллин планирует самостоятельна выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees («Постимеэс») заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ТАСС.

Министр обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет 17 млрд евро, но процесс их использования в пользу Киева вперёд не продвигается, несмотря на то что страны – члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.

«Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнём создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги», — отметил глава МИД.

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