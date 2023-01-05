Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Курс рубля начал расти к доллару и евро

Рубль вернулся к росту против доллара, стабилен к юаню и растёт против евро: иностранные валюты торгуются по 71,65 рубля, 10,27 рубля и 76,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 11:19 снижался на 35 копеек — до 71,65 рубля, юаня — повышался на 1 копейку, до 10,28 рубля, евро терял 11 копеек, до 76,04 рубля, сообщает агентство «Прайм».

При этом диапазон колебаний курса доллара в четверг составляет 71,02–72,25 рубля, юаня – 10,2–10,3 рубля, евро – 75,42–76,5 рубля.

Объём торгов юанями равняется 6,1 миллиарда рублей, долларами – 4,1 миллиарда рублей, евро – 0,3 миллиарда рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2023

Курс рубля начал расти к доллару и евро
05 января 2023

Псковский хлебокомбинат и «Псков-Полимер» оптимизировали производство за 2022 год
04 января 2023

Правительство продлило упрощённый порядок ввоза электронных устройств в Россию
01 января 2023

В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

30 декабря 2022

Налог с вкладов впервые начислят по итогам 2023 года

29 декабря 2022

Более чем на 30% снизилось производство текстильных изделий
29 декабря 2022

Александр Котов прокомментировал принятие бюджета региона – 2023
29 декабря 2022

50 млн рублей выделят на уличное освещение в Псковской области в 2023 году


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...