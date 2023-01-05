Курс рубля начал расти к доллару и евро

12:40, 05 января 2023, ПАИ

Рубль вернулся к росту против доллара, стабилен к юаню и растёт против евро: иностранные валюты торгуются по 71,65 рубля, 10,27 рубля и 76,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 11:19 снижался на 35 копеек — до 71,65 рубля, юаня — повышался на 1 копейку, до 10,28 рубля, евро терял 11 копеек, до 76,04 рубля, сообщает агентство «Прайм».

При этом диапазон колебаний курса доллара в четверг составляет 71,02–72,25 рубля, юаня – 10,2–10,3 рубля, евро – 75,42–76,5 рубля.

Объём торгов юанями равняется 6,1 миллиарда рублей, долларами – 4,1 миллиарда рублей, евро – 0,3 миллиарда рублей.