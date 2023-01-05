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Завтра снова откроют каток в Финском парке Пскова

Каток в Финском парке заливают уже два дня, завтра его откроют снова после оттепелей. Фото: Telegram

 

Пришли рождественские морозы, и городские власти Пскова опять открывают каток в Финском парке. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в Telegram. За время оттепели ледовое покрытие растаяло почти полностью. Вчера и сегодня заново заливали площадку.

«Покататься можно будет уже завтра. Надеюсь, настоящая зимняя погода даст возможность с пользой и удовольствием провести остаток новогодних каникул», — написал Борис Елкин.

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