Завтра снова откроют каток в Финском парке Пскова
Пришли рождественские морозы, и городские власти Пскова опять открывают каток в Финском парке. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в Telegram. За время оттепели ледовое покрытие растаяло почти полностью. Вчера и сегодня заново заливали площадку.
«Покататься можно будет уже завтра. Надеюсь, настоящая зимняя погода даст возможность с пользой и удовольствием провести остаток новогодних каникул», — написал Борис Елкин.
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03 января 2023
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