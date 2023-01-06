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Юные островичи бесплатно обучаются основам кинологии

Юным островичам нравится общаться с собаками. Фото: «Островские вести»

В дни школьных каникул юные островичи в зооцентре учатся общению с четвероногими друзьями, сообщает корреспондент районной газеты «Островские вести».

Зооцентр «Созвездие Рыжих Псов» — молодая организация, официально зарегистрированная в феврале 2021 года. Ею руководит кинолог Робертина Василюк, имеющая опыт работы в клубе собаководства. Ей помогают дочь Эмилия и бывшая ученица Алёна, которая обучается профессии кинолога.

В клубе своими силами оборудовали дрессировочный зал, в котором уютно в любую погоду, можно отдохнуть, выпить чай или кофе, спросить совета или обсудить вопросы дрессировки.

В дни школьных каникул бесплатно ведутся занятия в секции «Юные кинологи». Ребята учатся азам дрессировки, где важное место отводится навыкам послушания собак, исправлению проблем в поведении, подготовке к сдаче кинологических нормативов.

«За время занятий ребята сдружились, вместе проводят праздники, ходят в походы, посещают приют для бездомных животных. На Новый год участники клуба организовали праздник для детей в деревне Городище. В данный момент работают над программой к 9 Мая», — сообщили ПАИ в редакции газеты.

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