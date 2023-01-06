Стала известна программа мероприятий Псковского планетария на январь
Псковский планетарий опубликовал программу мероприятий на январь.
11 января (ср.)
17:00 — «Прогулка с Орионычем» (5–8 лет).
12 января (чт.)
17:00 — п/ф* «В глубины вселенной» (6+).
18:00 — лекция Колпакова В. Ю. «Пара слов о вселенной» (10+).
13 января (пт.)
15:00 — п/ф «В глубины вселенной» (6+).
17:00 — премьера! «Новый год шагает по планете» (6–10 лет).
14 января (сб.)
12:00 — премьера! «Загадки космоса» (5–8 лет).
13:00 — «Истории о звёздах» (6–10 лет).
14:00 — п/ф «В глубины вселенной» (6+).
15:00 — п/ф «Майя. Наблюдатели вселенной» и «Теряя звезды» (10+).
18 января (ср.)
17:00 — «Дашины сказки о небе» (5–8 лет).
19 января (чт.)
17:00 — п/ф «Далёкие миры. Есть ли инопланетная жизнь?» (7+).
18:00 — «Звёздный ларец сказок» (6+).
20 января (пт.)
15:00 — п/ф «Далёкие миры. Есть ли инопланетная жизнь?» (7+).
17:00 — «Рассказы Гнома-Астронома» (5–8 лет).
21 января (сб.)
12:00 — «Как гномик Солнышко искал» (4–5 лет).
13:00 — «Увлекательная астрономия» (6–10 лет).
14:00 — п/ф «Далёкие миры. Есть ли инопланетная жизнь?» (7+).
15:00 — п/ф «Тёмная материя» и «Путешествие к центру Млечного Пути» (10+).
25 января (ср.)
17:00 — «Путешествие ребят на Луну» (5–8 лет).
26 января (чт.)
17:00 — п/ф «Призрак вселенной» (6+).
18:00 — «История одного космического путешествия» (6–10 лет).
27 января (пт.)
15:00 — п/ф «Призрак вселенной» (6+).
17:00 — «Волшебник-планетарий» (5–8 лет).
28 января (сб.)
12:00 — премьера! «Загадки космоса» (5–8 лет).
13:00 — «Космическая азбука» (6–10 лет).
14:00 — п/ф «Призрак вселенной» (6+).
15:00 — лекция Колпакова В. Ю. «Галактики» (10+).
*П/ф — полнокупольный фильм.
Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится 4 января в Приказной палате Пскова