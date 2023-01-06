Розыгрыш лотереи в «Луки Парке» перенесли из-за низкой температуры воздуха

23:50, 06 января 2023, ПАИ

Из-за крепкого мороза розыгрыш лотереи и караоке-вечеринка в «Луки Парке» переносятся на старый Новый год 14 января. Об этом заявили в администрации парка отдыха в Великих Луках.

Ранее была объявлена новогодняя лотерея «Луки Парка», в фонде которой 45 призов: карты парка, мягкие игрушки, бургеры или билеты на аттракционы.

«Покупаете счастливый билет и автоматически участвуйте в лотерее», — обещали устроители.

Теперь попытать своё счастье и везение посетители смогут на старый Новый год.