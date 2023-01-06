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Культура

Режиссёр Джеймс Кэмерон установил два новых рекорда

Кадр трейлера к фильму «Аватар 2: Путь воды» (режиссёр Джеймс Кэмерон, 2022 год). Фото: скрин видео

Два новых мировых рекорда в киноиндустрии установил американский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Всё благодаря «Аватару 2», который собрал в прокате более полутора миллиардов долларов. А вот и сами рекорды:

  • «Аватар» — единственная в истории кинофраншиза, первые два фильма которой собрали по 1,5 миллиарда долларов;
  • первый в истории режиссёр, три фильма которого собрали по 1,5 миллиарда долларов: «Титаник», «Аватар» и «Аватар 2».

Сиквел «Аватара»  в широкий кинопрокат поступил 16 декабря. Продолжительность картины составляет 190 минут, что на полчаса превышает хронометраж первой ленты.

Фильм «Аватар 2» уже назвали самой ожидаемой картиной десятилетия.

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