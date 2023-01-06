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Экономика

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в рублях

В 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций. Об этом изданию «Экономика сегодня» заявил экономист Александр Баранов.

«Лучше отдать предпочтение старому доброму рублю или, в крайнем случае, озадачиться покупкой недвижимости, которая всегда рентабельна», — отметил Баранов.

По его словам, в 2023 году Россия продолжит курс по отказу от доллара. При этом, с точки зрения экономики, это положительный момент, так как прошлый год показал то, что не может существовать никаких «резервных» валют. Кроме того, вложения в долларах и евро сейчас небезопасны из-за риска, что вкладчик может потерять куда больше, чем успел получить при первом обмене.

Он добавил, что приобретение других валют также бессмысленно, так как они пока что малорентабельны для хранения больших сумм.

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