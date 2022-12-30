Медведев напоминает россиянам о «правилах военного времени»

23:49, 08 января 2023, ПАИ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, желающих гибели своему Отечеству. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам политика, возникла дискуссия, как реагировать в таких случаях — по закону или по справедливости.

«Конечно, только по закону, а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал Дмитрий Медведев.