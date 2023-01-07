Илон Маск: На этой неделе Twitter изменит интерфейс
Илон Маск сообщил в понедельник, что на этой неделе в принадлежащей ему соцсети Twitter появится новый пользовательский интерфейс, сообщил ТАСС.
«На этой неделе появится новый пользовательский интерфейс, который позволит легко переключаться между рекомендациями и лентой подписок», — написал он в Twitter.
Напомним, 27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноимённой социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменения в соцсети.
Ранее ПАИ отмечало, что Илон Маск сокращает струдников Twitter с целью оптимизации компании.
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