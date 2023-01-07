Илон Маск: На этой неделе Twitter изменит интерфейс

22:15, 09 января 2023, ПАИ

Илон Маск сообщил в понедельник, что на этой неделе в принадлежащей ему соцсети Twitter появится новый пользовательский интерфейс, сообщил ТАСС.

«На этой неделе появится новый пользовательский интерфейс, который позволит легко переключаться между рекомендациями и лентой подписок», — написал он в Twitter.

Напомним, 27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноимённой социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменения в соцсети.

Ранее ПАИ отмечало, что Илон Маск сокращает струдников Twitter с целью оптимизации компании.