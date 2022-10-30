СМИ: Илон Маск начал сокращение сотрудников Twitter

10:21, 30 октября 2022, ПАИ

Американский предприниматель Илон Маск, недавно завершивший сделку по приобретению Twitter, распорядился начать сокращения штата сотрудников. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на американские СМИ. Сколько из 7,5 тысячи сотрудников затронет эта мера, пока неизвестно.

Собеседники газеты утверждают, что у менеджеров запросили списки сотрудников. По данным NYT, попавших под сокращение сотрудников должны уволить до 1 ноября, когда работники получают гранты в виде акций Twitter.

Ранее Илон Маск заявлял о «высочайшем риске» ядерной катастрофы.