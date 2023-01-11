Товарооборот между Псковской областью и Белоруссией вырос на 25%

15:58, 11 января 2023, ПАИ

Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на 25 % за последние 9 месяцев. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Также он сообщил, что ключевые проблемы экономики в Псковской области, связанные с закрытием западных фирм, решены. Были найдены аналогичные фирмы и товары на открытых рынках. «Остается оптимизировать эти процессы, удлинившиеся вопросы доставки», - сказал Андрей Михеев.

Помимо этого он сообщил о возможном сотрудничестве региона с Индией в ближайшей перспективе.