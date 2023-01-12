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Культура

Псковский русский народный хор получил звание заслуженного

Псковский русский народный хор Городского культурного центра Пскова получил звание заслуженного коллектива народного творчества. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства культуры России.

Фото: ГКЦ города Пскова

Отмечается, что награда присуждена за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни региона.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» является ведомственной наградой Минкультуры России и присуждается ежегодно с 2014 года народным коллективам и любительским творческим объединениям. Всего его получили творческие коллективы из 46 субъектов РФ.

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