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Происшествия

Подозреваемые в кражах продуктов задержаны в Пскове и Дедовичах

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах в Пскове и Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Так, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Кузбасской Дивизии поступил сигнал «Тревога». Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.   

В Дедовичах, в магазине на площади Советов, росгвардейцы задержали местного жителя 1974 года рождения, который похитил из торгового зала продуты питания и спиртные напитки.   

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.   

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