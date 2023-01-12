Подозреваемые в кражах продуктов задержаны в Пскове и Дедовичах

11:15, 12 января 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах в Пскове и Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Так, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Кузбасской Дивизии поступил сигнал «Тревога». Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

В Дедовичах, в магазине на площади Советов, росгвардейцы задержали местного жителя 1974 года рождения, который похитил из торгового зала продуты питания и спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.