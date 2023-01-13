Пскович разбил окно и обокрал чужой дом
Пскович разбил окно в дачном доме в Псковском районе и похитил оттуда вещи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, вечером 4 января в деревне Крипецкое из дачного дома на улице Промышленной похитили продукты, спиртное, деньги и вещи. О произошедшем в полицию сообщил пожилой местный житель.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила подозреваемого, им оказался безработный, ранее судимый житель Псковского района 1977 года рождения.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Часть похищенного изъята. Проводится расследование.