В Госавтоинспекции Пскова назвали самый аварийный день недели

14:28, 13 января 2023, ПАИ

Наиболее аварийно опасным днем недели в 2022 году в Пскове стала среда, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

За минувший год в Пскове зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, из них 31 – в среду.

В течение суток наибольшее количество ДТП происходит с 15:00 до 18:00 (37 аварий). Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города, уточнили в Госавтоинспекции.