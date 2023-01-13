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Происшествия

В Госавтоинспекции Пскова назвали самый аварийный день недели

Наиболее аварийно опасным днем недели в 2022 году в Пскове стала среда, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

За минувший год в Пскове зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, из них 31 – в среду. 

В течение суток наибольшее количество ДТП происходит с 15:00 до 18:00 (37 аварий). Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города, уточнили в Госавтоинспекции.

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