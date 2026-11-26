16-летнюю псковичку отправили в колонию за покушение на убийство в Пермском крае

17:35, 26 ноября 2026, ПАИ

Несовершеннолетнюю псковичку признали виновной в покушении на убийство и приговорили к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии в Пермском крае, сообщает СК РФ в своём канале в мессенджере MAX.

Согласно материалам дела, зимой 2026 года осуждённая вступила в переписку в мессенджере Telegram с 13-летним жителем Пермского края. В ходе диалога она давала ему советы, рекомендации и указания, касающиеся совершения убийства сверстников.

Под влиянием псковички подросток 19 февраля пришёл в школу и ударил своего одноклассника ножом. Потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

С учётом собранных доказательств суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении 13-летнего подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. Он помещён в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование уголовных дел, возбуждённых по факту инцидента в школе, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293, 238 и 159 УК РФ, продолжается.