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Лысеющие женщины обращаются к врачу чаще мужчин - псковский врач

В Пскове лысеющие женщины обращаются к врачу чаще мужчин, рассказала врач - трихолог-дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Женщин обращается больше, мужчины обращаются реже, - констатировала специалист. - Но мужчины, я думаю, не менее озабочены красотой своей шевелюры, присутствием волос на голове. Не все, есть те, кого привели или заставили сходить жёны, мамы. Есть те, которые действительно следят в связи с тем, что сейчас активно пропагандируется здоровый образ жизни. Внешний облик для них тоже очень важен. Ещё хочу сказать, что социальный статус тоже предполагает. Некоторым мужчинам в силу своей профессии обязательно нужно иметь шевелюру, например актёрам».

Елена Луценко посоветовала лысеющим псковичам не затягивать с визитом к врачу. «Если они видят первые признаки выпадения волос, если видят, что волосяной покров на голове поредел, не надо ждать, когда уже будет блестеть лысина. Когда она будет уже блестеть, поможет только пересадка. А пока есть только первые признаки, пока ещё можно миниатюризированные фолликулы возродить к жизни, утолстить волосы, разбудить спящие волосы, с этим нужно бежать к врачу», - подчеркнула специалист.

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