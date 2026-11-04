В МВД рассказали о схемах мошенничества в сезон замены шин

22:46, 04 ноября 2026, ПАИ

С наступлением сезона массовой замены шин мошенники заметно оживляются. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тульской области.

Самый частый приём – поддельные интернет-магазины шин и дисков. Их специально продвигают в топ поисковой выдачи по запросам вроде «купить диски недорого». Если обычно на одну реальную компанию приходится около 10 фальшивых ресурсов, то в сезоне их число вырастает до 50–200. Вводя на таких сайтах данные карты, человек рискует потерять деньги и лишиться персональных данных.

Ещё один приём – фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене. Покупателя просят внести предоплату в сжатые сроки, после чего продавец исчезает. Признаки обмана – подозрительно низкая стоимость, требование полной предоплаты и невозможность осмотреть товар. Чтобы не стать жертвой, лучше платить при получении или пользоваться площадками с защитой средств покупателя.

Рискуют и продавцы. Мошенники предлагают оформить доставку через курьера и присылают ссылку якобы для резервирования заказа. Перейдя по ней и введя данные карты, продавец теряет деньги.

Чтобы получить перевод, достаточно номера карты или телефона. Никакие ссылки от покупателя не нужны, а предложения с «курьерским резервированием» стоит игнорировать.