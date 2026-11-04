В Бежаницком районе в День народного единства прошли патриотические акции и концерт

Паспорта, плетение сетей и концерт: как в Бежаницком районе отметили День народного единства

23:51, 04 ноября 2026, ПАИ

Праздничные мероприятия в День народного единства прошли в Бежаницком районном центре культуры 4 ноября, пишет газета «Сельская новь».



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



















Волонтёры корпуса 80-летия Победы и юнармейцы провели патриотические акции. Рядом работала площадка волонтёров бежаницкого штаба «Za Победу», где каждый мог попробовать силы в плетении маскировочных сетей.

В рамках акции «Мы – граждане России» «Движения первых» прошла торжественная церемония вручения первых паспортов.

С приветственным словом к ребятам обратилась глава Бежаницкого округа Елена Иванова, пожелавшая им быть ответственными гражданами страны. Паспорта вручила начальник миграционного пункта МО МВД России «Бежаницкий» капитан полиции Юлия Алиева. Председатель местного отделения «Движения первых» Алла Медведева подарила праздничные подарки: ярко-красные обложки для паспорта и значки движения.

Концертная программа «Под одним небом» завершила праздник: прозвучали народные песни и современные композиции.