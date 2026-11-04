В Пыталовском районе прошли праздничные мероприятия в День народного единства

Выставка, концерт и игры народов России: в Пыталовском районе отметили День народного единства
Праздничные мероприятия в День народного единства прошли в Пыталовском районе, пишет газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Главными площадками стали Краеведческий музей Дружбы народов и истории Пыталовского края и Пыталовский дом культуры.
В музее открылась выставка «Мастера экрана». Для посетителей провели тематическую беседу «Страницы истории: День народного единства», из которой гости узнали о происхождении праздника и его значении для страны.
Особенно насыщенной была программа для детей. Юные участники прошли мастер-класс «Вместе мы – Россия», посмотрели мультфильм «Золушка. Тайна трёх желаний», а затем отправились на интерактивную экскурсию «Подсветим новое. Факты».
В Пыталовском доме культуры состоялся концерт «Танцуй и пой, моя Россия!». После него гости присоединились к интерактивной программе «Игры народов России!» и мастер-классу «Многообразие узоров!».
Участники мероприятий узнали разные факты о стране, её многонациональной культуре и географии, вспомнили государственные символы России. Специалисты досугового объединения и музея рассказали о важнейших страницах истории праздника.
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