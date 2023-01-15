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Около 2,5 тысяч детей придут на Рождественскую ёлку в Псковский кремль

Михаил Ведерников рассказал об организации Рождественской ёлки в Псковском кремле. Фото скрин видео

14 января в Псковском Кремле по инициативе Владыки Тихона и при поддержке Правительства области состоится Рождественская елка. В ней примут участие дети мобилизованных, военнослужащих и сотрудников спецподразделений. Об этом в первом в этом году еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В общей сложности ожидаем порядка 2,5 тыс. участников. Праздник пройдёт в фестивальном формате, состоится 2 показа – в 11 и 14 часов. Будет небольшое угощение с чаем и пирожками. Также детям, которые придут на праздник, вручат подарки. Мероприятие пройдёт на улице, поэтому стоиться одеться потеплее. Для семей мобилизованных билеты выдавались через Центр поддержки, а детям военнослужащих они были переданы в воинские части», - пояснил губернатор.

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