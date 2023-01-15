Великолучан призывают принять участие во флешмобе
Великолучанам предлагают стать участниками флешмоба, приуроченного к памятной дате — 80-летию освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Об этом сообщает группа «Комитет культуры Администрации г. Великие Луки».
Каждый желающий может:
– записать горизонтальное видео с исполнением песни «Великие Луки»;
– выложить его в социальной сети «ВКонтакте»;
– использовать хештеги #ВеликолукскаяНаступательнаяОперация, #МалыйСталинград, #АлександрМатросов.
Записи будут использованы 17 января в концертной программе в драмтеатре.
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