Великолучан призывают принять участие во флешмобе

21:24, 15 января 2023, ПАИ

Великолучанам предлагают стать участниками флешмоба, приуроченного к памятной дате — 80-летию освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Об этом сообщает группа «Комитет культуры Администрации г. Великие Луки».

Каждый желающий может:

– записать горизонтальное видео с исполнением песни «Великие Луки»;

– выложить его в социальной сети «ВКонтакте»;

– использовать хештеги #ВеликолукскаяНаступательнаяОперация, #МалыйСталинград, #АлександрМатросов.

Записи будут использованы 17 января в концертной программе в драмтеатре.