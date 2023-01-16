Топовые банки России снизили среднюю максимальную ставку по вкладам

14:39, 16 января 2023, ПАИ

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января снизилась до 8,13% годовых с 8,18% в третьей декаде декабря, сообщает «Прайм».

Показатель непрерывно рос с начала октября, но в конце прошлого года стал снижаться. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», МКБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.