Минтранс наградил сотрудников «Псковпассажиравтотранса»

17:00, 16 января 2023, ПАИ

Сотрудники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» отмечены благодарностью министра транспорта РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте пяти сотрудникам «Псковпассажиравтотранса» объявлена благодарность министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельев», — говорится в сообщении.

Ведомственными наградами Министерства транспорта РФ отмечены: ведущий экономист планово-экономического отдела предприятия Татьяна Григорьева, водитель автобуса Новоржевского филиала Александр Раев, старший контролер КРО Светлана Резникова, водитель автобуса загородной колонны Сергей Федоров, водитель автобуса городской колонны Николай Яковлев.