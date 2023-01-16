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Общество

Минтранс наградил сотрудников «Псковпассажиравтотранса»

Сотрудники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» отмечены благодарностью министра транспорта РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте пяти сотрудникам «Псковпассажиравтотранса» объявлена благодарность министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельев», — говорится в сообщении.

Ведомственными наградами Министерства транспорта РФ отмечены: ведущий экономист планово-экономического отдела предприятия Татьяна Григорьева, водитель автобуса Новоржевского филиала Александр Раев, старший контролер КРО Светлана Резникова, водитель автобуса загородной колонны Сергей Федоров, водитель автобуса городской колонны Николай Яковлев.

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