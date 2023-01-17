7 из 10 компаний Пскова индексировали зарплаты в течение года

09:04, 17 января 2023, ПАИ

7 из 10 компаний Пскова индексировали зарплаты в течение года, сообщает сервис SuperJob.

Каждый второй горожанин (49%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (29%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 2%.

Средний размер повышения зарплаты по стране в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% — это на 4% больше, чем в июле прошлого года.



По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей: в IT — на 15%; в строительстве — на 12,5%; в промышленности — на 11,6%; в HR-сфере — на 10,9%; в логистике — на 10,2%; в банковской отрасли — на 9,9%; в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.