Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Бренд Michael Kors отказался от поставок в Россию

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию, выяснили «Известия».

На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Первой точкой, открывшейся на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан». Официальный интернет-магазин американской марки в РФ уже приостановил работу.

Не привозят товар Michael Kors с прошлого года и в обувную сеть «Рандеву», подтвердили продавцы. По их словам, в магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.

Дистрибьютором бренда в России выступает BNS Group. Она также поставляет в РФ такие марки, как MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, входящие в мульбрендовую сеть Jeans Club. На месте фирменных магазинов Michael Kors будут продавать одежду этих названий, сказал один из собеседников.

Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», добавил другой источник на рынке консалтинга. Магазины американской компании постепенно становятся мультибрендовыми. Так, в торговой точке марки в ТЦ «Метрополис» уже продают одежду российской Naumi.

Michael Kors — один из последних иностранных брендов, который продолжал работать в России в то время, как многие игроки приостановили работу или полностью ушли с нашего рынка. Сейчас в РФ примерно в аналогичном ценовом сегменте представлены такие марки, как Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo.

«Michael Kors — американская компания, поэтому, в принципе, ее уход — ожидаемая история. Вероятно, такое решение было принято под давлением общественности и государственных органов США», — предположил основатель агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг.

По данным источника на рынке консалтинга, найти товары Michael Kors по-прежнему можно будет и на маркетплейсах. Поставки на эти площадки могут идти из магазинов бренда в Казахстане.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2023

Псковский губернатор рассказал о грантовой поддержке фермеров региона
16 января 2023

Топовые банки России снизили среднюю максимальную ставку по вкладам
16 января 2023

Открытие первой в Пскове бариста-школы обсудят на «Серебряном дожде»
13 января 2023

Новые условия получения кредита на благоустройство предложили псковичам
13 января 2023

Порядка 40 млн рублей выиграли псковичи на конкурсе президентских грантов
12 января 2023

Какие автомобили подорожали в России сильнее всего, показало исследование

11 января 2023

Строительство новой гостиницы в Пскове могут начать в 2023 году
11 января 2023

Международные выставки сможет посетить псковский бизнес в 2023 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...